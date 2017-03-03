Ирина Тонян признана лучшим библиотекарем Ставропольского края

Лучший детский библиотекарь / «Ставропольская правда» от 3 марта 2017 г.

В 2006 году краевым отделением Российского детского фонда учреждена региональная общественная премия имени С.П. Бойко – в память о ставропольском писателе Сергее Павловиче Бойко, работавшем в редком жанре научно-художественной литературы для детей. Ежегодная премия присуждается библиотечным работникам за высокий профессионализм, творческий подход и личный вклад в приобщение детей к чтению. Лучшим детским библиотекарем Ставропольского края по итогам 2016 года признана Ирина Тонян, библиотекарь 1-й категории детской библиотеки № 5 им. С.В. Михалкова города Георгиевска. Высокую оценку получила ее авторская программа «Мир детства», а также успешная работа в рамках содружества библиотек, носящих имя Сергея Михалкова. Диплом лауреата, портрет писателя С. Бойко и именной диспенсер «Лучший библиотекарь Ставропольского края» Ирине Тонян вручил председатель президиума Ставропольского краевого отделения Российского детского фонда Пётр Слезавин.

http://www.stapravda.ru/20170303/irina_tonyan_priznana_luchshim_bibliotekarem_stavropolskogo_kray_100990.html