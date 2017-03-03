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3 марта 2017 г.

Интерактивная выставка Древнего Египта впервые приехала в Ставрополь

Первую в Ставрополе выставку «Египетские мумии. У истоков времён» каждый желающий сможет увидеть с 3 марта в краевом музее им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Экспозиция напоминает фрагмент из зала культуры и искусства Древнего Египта, которые существуют только в крупных музеях стран России, Великобритании, Франции и США. 

Древнюю цивилизацию ставропольчанам помогут лучше представить около сотни экспонатов, в числе которых мумии фараонов, жрецов, стражников, маски, ювелирные украшения цариц Египта и керамические изделия. А узнать о тонкостях мумификации посетители смогут  вместе с древнеегипетским жрецом в маске бога Анубиса. Стоит заметить, что это не совсем обычная выставка, на ней все пришедшие прочтут древнеегипетский гороскоп и узнают какой из богов им покровительствует, составят пазлы. Дети смогут поучаствуют в импровизированных археологических раскопках и конечно найти древний артефакт. Всем юным археологам вручат именные грамоты.

П. ГРИН , По материалам Министерства культуры СК
http://www.stapravda.ru/20170303/interaktivnaya_vystavka_drevnego_egipta_vpervye_priekhala_v_stav_101082.html
Фотография к статье Интерактивная выставка Древнего Египта впервые приехала в Ставрополь

Фото: Министерство культуры Ставропольского края
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