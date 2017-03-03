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3 марта 2017 г.

«Добрый парикмахер» пришел к пенсионерам Невинномысска

Много лет сотрудничает Невинномысский центр социального обслуживания населения с волонтерскими организациями. Не единожды юные помощники организовывали для клиентов учреждения благотворительные акции. Очередная, под названием «Добрый парикмахер», прошла накануне.

Студенты Невинномысского индустриального колледжа под руководством своих опытных наставников, преподавателей, бесплатно сделали прически, укладки, дамам «третьего возраста». Последние посещают социально-оздоровительное отделение центра.

Большой популярностью в этот день также пользовались и услуги мастеров маникюра. В общем, к 8 Марта представительницы прекрасного пола, при помощи волонтеров, подошли подготовленным на все сто!

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170303/dobryy_parikmakher_prishel_k_pensioneram_nevinnomysska_101059.html
Фотография к статье «Добрый парикмахер» пришел к пенсионерам Невинномысска
Акцию «Добрый парикмахер» организовали в Невинномысске студенты-волонтеры
Акцию «Добрый парикмахер» организовали в Невинномысске студенты-волонтеры
Фото: КЦСОН Невинномысска
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