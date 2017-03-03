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3 марта 2017 г.

Будущие призывники Ставрополя узнали об условиях военной службы

В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени В. Слядневой прошла встреча учащихся Ставропольского колледжа сервиса, экономики и управления с начальником отделения крайвоенкомата, руководителем общественного движения «Юнармия» Олегом Сухачевым. Он рассказал будущим солдатам об юнармейском движении на Ставрополье и ответил на вопросы, касающиеся условий прохождения военной службы. Книжно-иллюстративная выставка «Путь через века: история воинского искусства» расширила диапазон знаний призывников о Вооруженных силах РФ. Особый интерес вызвала у учащихся конкурсно-познавательная игра «Будем в армии служить». Они активно состязались в спортивных играх, умении собирать автомат, пришлось даже чистить картошку и подшивать воротнички.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20170303/buduschie_prizyvniki_stavropolya_uznali_ob_usloviyakh_voennoy_sl_101076.html
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