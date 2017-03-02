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2 марта 2017 г.

Власти и предприниматели Ставрополья продолжают решать проблемы бизнеса

Губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, члены краевого правительства, врио уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин встретились в правительстве СК с лидерами общественных объединений предпринимателей края. Предыдущее осеннее заседание позволило, по словам губернатора, решить несколько актуальных вопросов: о сохранении нормы налогового обложения на собственность организаций, ипользуемой для торговли и об увеличении срока освобождения от налога для новичков в индивидуальном предпринимательстве, работающих в неторговом секторе.

Владимир Владимиров в своем обращении к предпринимателям отметил важность диалога между властью и бизнесом. А президент объединения работодателей «Конгресс деловых кругов Ставрополья» Василий Травов, соглашаясь с главой края, заметил, что коммуникация с городскими властями не всегда проходит благополучно и попросил передать опыт краевого успешного взаимодействия муниципалитетам. Для этих целей будущая встреча с деловым сообществом пройдет с участием муниципальных руководителей.

Следующий вопрос, поднятый в ходе общения – федеральный закон о новом порядке использования контрольно-кассовой техники для индивидуальных предпринимателей. Он подразумевает автоматическую передачу в режиме реального времени данных для налоговых органов РФ. Однако бизнесмены говорили об ограниченности в некоторых обстоятельствах систем коммуникации.

Новые аппарты, если следовать закону, придется приобрести и тем предпринимателям, которые оплачивают налоги авансом и не передают дополнительные сведения в фискальные органы. На это Владимир Владимиров посоветовал решать вопрос, взаимодействуя с депутатами. На Ставрополье должны быть подготовлены поправки к закону.

Помимо этого, обсудили оценку кадастровой стоимости земли, бизнес-инициативы в крае, банковский сектор и другие темы.

П. ГРИН , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20170302/vlasti_i_predprinimateli_stavropolya_prodolzhayut_reshat_problem_101032.html
Фотография к статье Власти и предприниматели Ставрополья продолжают решать проблемы бизнеса
Встреча губернатора Владимира Владимирова с руководителями общественных объединений предпринимателей края в ПСК
Встреча губернатора Владимира Владимирова с руководителями общественных объединений предпринимателей края в ПСК
Фото пресс-службы губернатора СК
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