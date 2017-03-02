В жилом районе «Гармония» пройдет квест с солидным призовым фондом

С началом весны на Ставрополье открывается сезон активных городских игр. Так, 4 марта в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя пройдет интересный весенний квест, к участию в котором приглашаются все желающие. Сбор и регистрация участников начнутся в 11.00 на традиционной площадке для проведения массовых мероприятий. Для участия необходимы: команда из 2-3-х человек и мобильное устройство с выходом в интернет. Рекомендуется подобрать удобные одежду и обувь, которые не будут мешать во время движения. Три команды победителей получат ценные призы.

Квесты, представляющие собой приключенческие игры с решением каких-либо задач или головоломок, активно набирают популярность во всех городах и регионах России. В квестах с удовольствием принимают участие люди всех возрастов, придерживающиеся активного образа жизни.

Проведение массовых мероприятий – неотъемлемая часть социальной жизни «Гармонии». В прошло году здесь проходили дискотеки, турниры по футболу и шахматам, Парад колясок и грандиозный Парад невест, гостем которого стал участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов. В минувшее воскресенье, в «Гармонии» проводили Масленицу, в рамках которой состоялись большая ярмарка сельскохозяйственной продукции, праздничный концерт с насыщенной игровой программой и конкурс лучших блюд из блинов.

В жилом районе «Гармония» живет много молодых людей, которых в первую очередь привлекают квартиры, особенно с финишной отделкой и мебелью, а также динамично развивающаяся инфраструктура. На территории жилого района возводится один из крупнейших на Юге России детский сад «Гармошка». Полным ходом идет строительство храма святого великомученика Артемия – покровителя семьи, в ближайшее время ожидается сдача в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса, призванного стать площадкой для проведения соревнований районного масштаба. Большое внимание уделяется обустройству аллеи Ласточек, признанной одной из самых протяженных в Европе – ее длина более 3 км.

Более подробную информацию о жилом районе «Гармония» и проводимых мероприятиях можно узнать, перейдя по ссылке.

http://www.stapravda.ru/20170302/v_zhilom_rayone_garmoniya_proydet_kvest_s_solidnym_prizovym_fond_101011.html