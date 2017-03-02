В Железноводске недобросовестная дочь-должница отбудет обязательные работы

В Железноводске судебные приставы привлекли к административной ответственности недобросовестную дочь. По решению суда она обязана ежемесячно перечислять деньги на содержание своей матери. Но помогать престарелой женщине дочка не торопилась. Так как уведомления судебного пристава о необходимости погашения долга неплательщица игнорировала, работник службы составил в отношении женщины административный протокол и направил его на рассмотрение в мировой суд, сообщает пресс-служба УФССП России по краю. Судья признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ. Если и на этот раз дочь не оплатит алименты, ей грозит привлечение к уголовной ответственности.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20170302/v_zheleznovodske_nedobrosovestnaya_dochdolzhnitsa_otbudet_obyaza_101028.html