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2 марта 2017 г.

В Железноводске недобросовестная дочь-должница отбудет обязательные работы

В Железноводске судебные приставы привлекли к административной ответственности недобросовестную дочь. По решению суда она обязана ежемесячно перечислять деньги на содержание своей матери. Но помогать престарелой женщине дочка не торопилась. Так как уведомления судебного пристава о необходимости погашения долга неплательщица игнорировала, работник службы составил в отношении женщины административный протокол и направил его на рассмотрение в мировой суд, сообщает пресс-служба УФССП России по краю. Судья признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ. Если и на этот раз дочь не оплатит алименты, ей грозит привлечение к уголовной ответственности.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170302/v_zheleznovodske_nedobrosovestnaya_dochdolzhnitsa_otbudet_obyaza_101028.html
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