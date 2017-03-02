В январских платежках за ЖКХ ставропольцам сделали корректные начисления за ОДН

В связи с серьезными изменениями в жилищном законодательстве – в частности, по начислению платы за коммунальные ресурсы, потребленные на общедомовые нужды, на Ставрополье была проведена широкая информационная кампания, сообщили в министерстве ЖКХ региона. Таким образом власти попытались исключить возможные злоупотребления со стороны управляющих компаний и ТСЖ при новых расчетах.

По оценке специалистов министерства, жители большинства многоквартирных домов получили платежные документы с корректными начислениями. Но вместе с тем зафиксированы и факты иного порядка. К примеру, в некоторых домах плата за «общие» ресурсы была выставлена по нормативу, хотя на деле использовано было заметно меньше. В таких случаях, напоминают в министерстве ЖКХ края, рекомендуется начислять плату за коммунальные ресурсы, потребленные на общедомовые нужды, исходя из анализа фактического потребления. Во-вторых, при расчете платы некоторыми УК была учтена вся площадь общего имущества дома, включая подвалы и чердаки. В соответствии с действующими приказами министерства, до утверждения новых нормативов, этого делать нельзя.

Напомним, что до 1 июня 2017 года российские регионы должны пересмотреть действующие нормативы потребления холодной, горячей воды и электроэнергии для содержания общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, появились расходы на отведение сточных вод в целях содержания общего имущества. При этом, подчеркивают в министерстве, будет учтен минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД (он утвержден постановлением Правительства РФ № 290). Соответственно, управляющие организации, применяя норматив, обязаны будут выполнять все работы и услуги, прописанные в нем.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20170302/v_yanvarskikh_platezhkakh_za_zhkkh_stavropoltsam_sdelali_korrekt_101005.html