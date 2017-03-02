В Ставрополе пресечена деятельность наркопритона

Сотрудники полиции выяснили, что ранее судимый 25-летний житель Ставрополя систематически предоставлял свою квартиру для изготовления и употребления опия, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю. При проведении обыска у него дома были найдены доказательства противоправной деятельности. Молодой человек был задержан и признался. Возбуждено уголовное дело за организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170302/v_stavropole_presechena_deyatelnost_narkopritona_101024.html