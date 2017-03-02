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2 марта 2017 г.

В Ставрополе молодежь представила проекты национальных диаспор

В краевом Доме народного творчества прошел форум «Культура и традиции в молодежной среде», его участниками стали студенты ставропольских вузов и представители молодежных организаций. В программу форума вошли тренинг «Ценностные ориентации личности» и этнотворческий турнир «Культура: начни с себя и своего проекта». Были представлены оригинальные проекты национальных диаспор.

Так, Ставропольская городская молодежная общественная организация народов Дагестана предложила свое видение темы «Этнотуризм», организация карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид» разработала проект «Этнофестиваль», представители региональной национально-культурной автономии абазин сделали акцент на сохранении абазинского языка, а молодые активисты Грузинского общества показали свою версию проведения фестиваля народного танца.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170302/v_stavropole_molodezh_predstavila_proekty_natsionalnykh_diaspor_100992.html
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