В Ставрополе молодежь представила проекты национальных диаспор

В краевом Доме народного творчества прошел форум «Культура и традиции в молодежной среде», его участниками стали студенты ставропольских вузов и представители молодежных организаций. В программу форума вошли тренинг «Ценностные ориентации личности» и этнотворческий турнир «Культура: начни с себя и своего проекта». Были представлены оригинальные проекты национальных диаспор.

Так, Ставропольская городская молодежная общественная организация народов Дагестана предложила свое видение темы «Этнотуризм», организация карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид» разработала проект «Этнофестиваль», представители региональной национально-культурной автономии абазин сделали акцент на сохранении абазинского языка, а молодые активисты Грузинского общества показали свою версию проведения фестиваля народного танца.

http://www.stapravda.ru/20170302/v_stavropole_molodezh_predstavila_proekty_natsionalnykh_diaspor_100992.html