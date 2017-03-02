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2 марта 2017 г.

В Пятигорске водитель «Мерседеса» скончался в пути

В Пятигорске водитель автомашины скончался в пути

1 марта в 11 часов 30 минут водитель «Мерседеса», двигаясь по улице Ипподромной Пятигорска потерял сознание, автомобиль вынесло на встречку, где он столкнулся с  «Ладой Калиной», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Врачи констатировали смерть 58-летнего жителя Предгорного района. Предварительно, причиной называют инсульт.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170302/v_pyatigorske_voditel_mersedesa_skonchalsya_v_puti_101015.html
Фотография к статье В Пятигорске водитель «Мерседеса» скончался в пути
В Пятигорске водитель автомашины скончался в пути
В Пятигорске водитель автомашины скончался в пути
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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