В Пятигорске водитель «Мерседеса» скончался в пути

1 марта в 11 часов 30 минут водитель «Мерседеса», двигаясь по улице Ипподромной Пятигорска потерял сознание, автомобиль вынесло на встречку, где он столкнулся с «Ладой Калиной», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Врачи констатировали смерть 58-летнего жителя Предгорного района. Предварительно, причиной называют инсульт.

http://www.stapravda.ru/20170302/v_pyatigorske_voditel_mersedesa_skonchalsya_v_puti_101015.html