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2 марта 2017 г.

В Предгорном районе опрокинулся автомобиль, один человек погиб

Авария в Предгорном районе

1 марта около 20 часов на 42-м километре автодороги «Ессентуки – Бекешевская – Суворовская» водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Водитель – 25-летний житель станицы Суворовской – умер на месте, пассажиров отвезли в больницу, одного госпитализировали, двоим оказали помощь и отправили долечиваться домой.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170302/v_predgornom_rayone_oprokinulsya_avtomobil_odin_chelovek_pogib_101014.html
Фотография к статье В Предгорном районе опрокинулся автомобиль, один человек погиб
Авария в Предгорном районе
Авария в Предгорном районе
Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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