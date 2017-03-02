В Предгорном районе опрокинулся автомобиль, один человек погиб

1 марта около 20 часов на 42-м километре автодороги «Ессентуки – Бекешевская – Суворовская» водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Водитель – 25-летний житель станицы Суворовской – умер на месте, пассажиров отвезли в больницу, одного госпитализировали, двоим оказали помощь и отправили долечиваться домой.

http://www.stapravda.ru/20170302/v_predgornom_rayone_oprokinulsya_avtomobil_odin_chelovek_pogib_101014.html