В Кисловодске обсудили подготовку к курортному сезону-2017

В Кисловодске на Дне руководителя с участием заместителя полпреда Президента РФ в СКФО Максима Владимирова и представителя губернатора Сергея Батынюка обсудили, как достойно подготовиться к высокому курортному сезону-2017.

Глава Кисловодска Александр Курбатов напомнил, что в прошлом году все санаторно-курортные учреждения заключили соглашения с администрацией города-курорта о совместных действиях по обустройству общекурортной инфраструктуры, а также по обновлению фасадов своих корпусов, установке архитектурной подсветки. Градоначальник с удовлетворением отметил, что никто не оставался в стороне, все здравницы старались придать привлекательный вид курортной зоне. Особенно преобразились профсоюзные санатории.

В результате Кисловодск заметно похорошел, но сделать удалось далеко не все. Поэтому в ближайшие дни эти соглашения будут актуализированы, и санатории совместно с администрацией станут деятельно готовиться к открытию высокого курортного сезона 2017-го года. Дополнительным пунктом соглашений станет обустройство парковочных мест для автомобилей отдыхающих. Тем здравницам, на территории которых нет места для парковки, готовы посодействовать городские власти, создавая неподалеку перехватывающие парковки. Все это для того, чтобы:

– Мы должны убрать из курортной зоны тысячи машин приезжающих гостей, – заключил градоначальник.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кисловодска Александр Миненко сообщил, что в 2016 году было выдано 63 паспорта наружной отделки фасадов; то есть, конкретных рекомендаций, как привести фасад здания в соответствие с архитектурным обликом города-курорта. На 32-х объектах эти предписания уже выполнены, на остальных работы продолжаются. Кроме того, сейчас разрабатывают еще 38 паспортов по изменению фасадной части зданий на улицах Кирова, Желябова и на Первомайском проспекте.

В прошлом году от незаконной рекламы были освобождены Курортный бульвар, почти вся курортная зона и объекты культурного наследия. Демонтировано более 500 рекламных и более 250 информационных конструкций. В текущем году незаконную рекламу будут демонтировать и за пределами курортной зоны: на улицах Красивая, Кутузова, Горького, 40 лет Октября и других.

В городе-курорте продолжают бороться и с самостроями. В прошлом году было демонтировано 45 незаконных построек. В ближайшее время планируется снести еще три объекта некапитального строительства.

Что касается строительства злополучного моста на улице Вокзальной, обрушение которого вызвало серьезные трудности в движении автотранспорта в центре Кисловодска, то глава города Александр Курбатов заявил, что есть все необходимое для ввода его в строй к 23 апреля. Если уложиться в эти сроки не смогут, то ответственные лица будут уволены.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Татьяна Загуменная доложила, что намеченный на конец апреля праздник «Кисловодск встречает гостей», включен в общий план открытия высокого курортного сезона на Кавказских Минеральных Водах. Таким образом, гости курортного региона смогут в одно время побывать на торжествах во всех городах-курортах. Разумеется, в каждом будет своя программа праздника. Но стилистика у всех будет общая – воссоздание атмосферы «водяного общества» 19 века.

Изюминкой Кисловодска станет грандиозное лазерное шоу на открытом в прошлом году на Курортном бульваре цветомузыкальном фонтане. Власти города также рассчитывают, что в нынешнем курортном сезоне в примыкающем к цветомузыкальному фонтану здании начнет действовать ресторан высочайшего класса.

Еще на один резерв формирования культурного пространства Кисловодска обратил внимание известный краевед, писатель, Почетный гражданин Ставропольского края Борис Розенфельд. В городе-курорте немало зданий, связанных с именами выдающихся деятелей культуры. В них вполне можно было бы организовать несколько мемориальных музеев. Например, почему бы в здании, где останавливался Чехов, не открыть литературный музей?

Заместитель полпреда Президента России в СКФО Максим Владимиров напомнил, какое внимание глава государства уделяет развитию Кисловодского курорта, какие решения приняло Правительство РФ. Соответственно, полпредство Президента в федеральном округе постоянно держит на контроле вопросы развития Кисловодска.

– Мы всегда будем на вашей стороне. Но и спрашивать с вас будем в десять раз больше, – заверил Максим Владимиров руководителей Кисловодска.

http://www.stapravda.ru/20170302/v_kislovodske_obsudili_podgotovku_k_kurortnomu_sezonu2017_101008.html