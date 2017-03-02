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2 марта 2017 г.

В Ессентуках представили программу реконструкции парка Победы

На выездном совещании с участием депутата Государственной Думы Ольги Казаковой глава Ессентуков Александр Некристов рассказал о будущей реконструкции любимого места отдыха ессентучан и гостей курорта – парка Победы.

По словам градоначальника, парк площадью 40 гектаров – это точка притяжения для отдыхающих, спортсменов, мам с детьми, пенсионеров, молодежи. Александр Некристов показал эскизы, разработанные городскими дизайнерами для реконструкции парка Победы.

– Проекты, направленные на создание комфортной городской среды, развитие курортной инфраструктуры, были сформированы на основе пожелания самих ессентучан, высказанных мне лично или посредством официальных обращений, – подчеркнул Александр Некристов. – Это прямой инструмент реализации программы развития Ессентуков.

Последнее масштабное благоустройство в парке проводилось еще в 1972-м году. Тогда был построен монумент «Огонь Вечной славы», заасфальтированы прогулочные аллеи. Парк украсили различные архитектурные формы.

Согласно проекту, свыше 3,5 тысяч квадратных метров аллей уложат новой тротуарной плиткой. Вход украсит архитектурная композиция в классическом стиле. Установят светильники, камеры видеонаблюдения, скамейки. Кроме того, будет отремонтирован и оснащен пандусами, подъемником для маломобильных граждан и подземный переход, соединяющий парк Победы и курортную зону.

– Финансирование планируется из двух федеральных программ: «Парки малых городов» и «Развитие туристической инфраструктуры». Плюс софинансирование из краевого и местного бюджетов. Общая сумма составит свыше 35 миллионов рублей, – рассказал глава. – Шаг за шагом мы приведем в порядок весь город.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20170302/v_essentukakh_predstavili_programmu_rekonstruktsii_parka_pobedy_101010.html
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