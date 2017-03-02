СТВ – главный телеканал края. Эту новость с первых минут справедливо охарактеризовали не только важной в профессиональной среде, но и значимой общественно-политической: на состоявшемся в Москве заседании межотраслевой комиссии телеканалу «Своё ТВ. Ставропольский край» присвоен статус общедоступного обязательного регионального телеканала.

Телекомпания «СТВ» создана в 2004 году как муниципальное унитарное предприятие Ставрополя. В 2011 году учредителем компании выступило правительство края, и сегодня она работает в форме государственного автономного учреждения СК. Позади путь от небольшой телестудии до главного государственного телеканала Ставрополья с полноформатным 24-часовым вещанием и собственным программированием. СТВ – единственное электронное СМИ в регионе, которое вещает без включений сетевого партнера.

В заседании межотраслевой комиссии принимали участие министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко, заместитель председателя комитета Думы СК Артур Насонов, а также представители Роскомнадзора, ведущих российских операторов связи, которые подтвердили: «Своё ТВ. Ставропольский край» соответствует жестким требованиям обязательного общедоступного телеканала по качеству контента, объемам собственного производства и уровню охвата аудитории.

Сегодня телеканал доступен 1 млн 888 тысячам жителей Ставропольского края. За последние полтора года благодаря реализации комплекса технических, технологических и организационных мер телеканал прирастил свою аудиторию более чем на 900 тысяч человек. И вот теперь, согласно законодательству, все операторы связи Ставропольского края должны разместить телеканал «Своё ТВ. Ставропольский край» на 21-й кнопке.

Мы попросили прокомментировать событие главного редактора телеканала «Своё ТВ» Владимиру Гармидер, под руководством которой, собственно, телекомпания и пришла к столь серьезному признанию.

– Что значит для нас 21-я кнопка? С практической стороны станет гораздо проще и эффективнее вести дальнейшее продвижение телеканала. У нас есть что предложить зрителю. Мы способны стать коммуникаторами, посредниками между жителями края и властью разного уровня, тем самым помогая простым людям края влиять на принятие управленческих решений. К счастью, сегодня ситуация в крае такова, что власть слышит людей, губернатор постоянно нацеливает свою команду на необходимость взаимодействия с населением. Сразу подчеркну, мы вовсе не претендуем на то, чтобы занять нишу четвертой власти, мы хотим стать полезным информационным сервисом для каждого ставропольца и полезной площадкой для диалога населения и власти.

Аудитория 1 млн 888 тысяч жителей края – это потенциальная аудитория, та, которой мы сегодня доступны. Здесь перед нами открываются новые задачи роста. У нас налажена постоянная обратная связь со зрителями через их обращения – с помощью почты, звонков на прямой эфир, интерактивного голосования. И мы ощущаем живой интерес к себе, особенно со стороны людей активного возраста, и работающих, и не работающих, но сохраняющих активную гражданскую позицию.

Большинство нашей аудитории пока составляют женщины, что сказывается на поступающих запросах. Задача коллектива на 2017 год – стать интересным, в том числе для детей. Вместе с поддерживающими нас меценатами запускаем вечернюю сказку с главным героем – любимцем местной детворы слоненком Ставриком, раз уж мы родина слонов. Он будет убаюкивать, рассказывать поучительные истории и показывать мультики, в том числе местного производства, с участием наших талантливых молодых авторов.

В утреннем двухчасовом эфире с началом следующего учебного года также намечается немало того, что будет ориентировано на детей. Безусловно, будем развивать интерактивное вещание, составляющее и сейчас значительную долю в шестичасовом вещании собственного производства. Это направление считаем для себя приоритетным, тем более что кроме нас интерактивный продукт никто на телерынке региона не представляет.

Конечно, конкуренты у нас есть в лице федеральных каналов, ибо человек, включая телевизор, рассчитывает получить качественный продукт. Без скидок на провинцию. Это нас подстегивает, заставляет двигаться вперед. Мы являемся единственным электронным СМИ региона, которое программируется на месте. Это не врезки или какие-то ниши… И мы ответственность свою вполне сознаем.

Надеюсь, собравшаяся сегодня команда канала способна справиться с масштабными задачами. Учимся вместе, притираемся друг к другу. Вывод межотраслевой комиссии расцениваем как свою победу и ответ тем скептикам, которые считали, что в Ставропольском крае свой полноценный канал сделать нельзя. Такие каналы не первый год успешно действуют в Татарии, Башкирии, на Урале, в Сибири, на Крайнем Севере да и в соседней Кубани. Мы развиваемся в таком формате всего полтора года, и стимулы для дальнейшего движения вперед большие.

Кстати, вместе со «Ставропольской правдой» 20 марта мы запускаем совместный проект «Время дела», тесно связанный с Годом инициатив, объявленным губернатором края. Каждую неделю журналисты «Ставрополки» наряду с коллегами будут представлять нашему зрителю свои публикации как об уже реализованных местных инициативах, так и о новых задумках гражданских активистов. Печатный вариант проекта будет публиковаться на страницах газеты. Думаем, что вместе мы многое сможем сделать.

Хотела бы еще подчеркнуть, что сотрудники канала «Своё ТВ» благодарны руководству края за способность услышать нас, за то, что в свое время в нас поверил губернатор, несмотря на все репутационные риски, а они были в период запуска проекта, и критика была, и недоброжелатели были. Моральная, творческая поддержка на самом высоком уровне едва ли не важнее финансовой. Мы в постоянном контакте с губернатором, который нередко предлагает журналистам интересные идеи, важные для нашего края. Нам близка его цель сделать Ставрополье территорией, где живут единомышленники, а роль СМИ в ее достижении очень важна. Именно поэтому в последнее время было принято решение вдохнуть новую жизнь и в старейшую газету края – «Ставропольскую правду», именно поэтому губернатор поддерживает и идею развития регионального телевидения.

http://www.stapravda.ru/20170302/stv__glavnyy_telekanal_stavropolskogo_kraya_101039.html