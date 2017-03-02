«Ставропольский бройлер» нарушал природоохранное законодательство
Прокуратура нашла в деятельности ЗАО «Ставропольский бройлер» нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации пометохранилища, расположенного на территории Предгорного района. В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, оно направлено для рассмотрения в департамент Росприроднадзора по СКФО. Кроме того Ставропольским межрайонным природоохранным прокурором генеральному директору ЗАО «Ставропольский бройлер» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.