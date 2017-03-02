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2 марта 2017 г.

«Ставропольский бройлер» нарушал природоохранное законодательство

Прокуратура нашла в деятельности ЗАО «Ставропольский бройлер» нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации пометохранилища, расположенного на территории Предгорного района. В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, оно направлено для рассмотрения в департамент Росприроднадзора по СКФО. Кроме того Ставропольским межрайонным природоохранным прокурором генеральному директору ЗАО «Ставропольский бройлер» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170302/stavropolskiy_broyler_narushal_prirodookhrannoe_zakonodatelstvo_101047.html
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