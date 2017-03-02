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2 марта 2017 г.

Ставрополье участвует в выставке «Молочная и мясная индустрия 2017»

В Москве открылась Международная выставка оборудования и технологий «Молочная и мясная индустрия 2017», которая ежегодно проходит под эгидой Министерства сельского хозяйства РФ. В выставке принимают участие 260 компаний из 20 стран мира. Свою продукцию представили и предприятия агромаша Ставрополья. В ходе круглых столов и конференций, прошедших в рамках экспозиции, обозначен круг задач, стоящих перед отраслью: рост численности поголовья, эффективное использование генетического потенциала животных, совершенствование технологий производства, а также развитие логистики. В работе выставки приняли участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань и начальник управления ветеринарии Александр Трегубов.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170302/stavropole_uchastvuet_v_vystavke_molochnaya_i_myasnaya_industriy_101025.html
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