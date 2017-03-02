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2 марта 2017 г.

Спецназу «Рубеж» УИС Ставрополья исполнилось 25 лет

Ежегодно 1 марта сотрудники ставропольского спецназа «Рубеж» отмечают годовщину основания своего отряда. Ставропольский спецназ, образованный в 1992 году, отметил 25-летний юбилей, рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю. Спецназовцы принимали участие во многих контртеррористических операциях на Северном Кавказе. За период служебных командировок в районы вооруженных конфликтов более 50 из них награждены государственными и ведомственными орденами и медалями. 25 спецназовцев УИС Ставрополья отдела имеют право ношения «Крапового берета».

В день 25-летия прошли торжественное построение и возложение цветов к мемориалам памяти сотрудников, павших при исполнении служебного долга. В мероприятиях участие начальник УФСИН России по краю полковник внутренней службы Владислав Никишин. Отличившимся сотрудникам отряда вручили ведомственный почетные грамоты, а также почетные грамоты и благодарственные письма от имени руководства края и Ставрополя, ценные подарки.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170302/spetsnazu_rubezh_uis_stavropolya_ispolnilos_25_let_101017.html
Фотография к статье Спецназу «Рубеж» УИС Ставрополья исполнилось 25 лет
Отделу специального назначения «Рубеж» УИС Ставрополья исполнилось 25 лет
Отделу специального назначения «Рубеж» УИС Ставрополья исполнилось 25 лет
Фото: пресс-служба УФСИН России по краю
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