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2 марта 2017 г.

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Россельхозбанк

Россельхозбанк снизил ставки по ряду ипотечных кредитных продуктов. Теперь процентные ставки по ипотечным кредитам для всех категорий заемщиков в случае приобретения квартиры (таунхауса с земельным участком) или апартаментов на первичном и вторичном рынках жилья составляют от 11,5% годовых. Снижение составило 0,9-1,4 пп.

По итогам прошлого года АО «Россельхозбанк» входит в ТОП-3 банков по объему выданных ипотечных кредитов*, увеличив этот показатель по сравнению с 2015 годом на 70%.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170302/rosselkhozbank_snizil_stavki_po_ipotechnym_kreditam_101021.html
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