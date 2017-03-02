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2 марта 2017 г.

О крышах, окнах и выборах говорили на политсовете «Единой России» с губернатором Ставрополья

Глава края Владимир Владимиров принял участие в расширенном заседании политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Он напомнил, что в этом году край приступает к реализации важных социальных проектов, сообщили в пресс-службе губернатора. Выделены средства на строительство фельдшерско-аушерских пунктов, замену и ремонт крыш и окон школ, на благоустройство дворов детских учреждений. Кроме того из федеральной казны край получит 609 млн руб на обустройство придомовых территорий. На встрече глава края также затронул тему предстоящих выборов: в этом году в регионе пройдут 119 муниципальных избирательных кампаний.

 

Татьяна СЛИПЧЕНКО , по сообщению пресс-службы губерантора СК
http://www.stapravda.ru/20170302/o_kryshakh_oknakh_i_vyborakh_govorili_na_politsovete_edinoy_ross_101049.html
Фотография к статье О крышах, окнах и выборах говорили на политсовете «Единой России» с губернатором Ставрополья
Губернатор Владимир Владимиров принял участие в расширенном заседании политического совета регионального отделения партии «Единая Россия».
Губернатор Владимир Владимиров принял участие в расширенном заседании политического совета регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото: Пресс-служба губернатора СК
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