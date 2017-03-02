О бюджете 2018 года говорили губернатор и депутаты Госдумы от Ставрополья
В правительстве края прошла встреча губернатора Владимира Владимирова с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации, представляющими Ставрополье. В ней приняли участие сенатор Михаил Афанасов, депутаты Елена Бондаренко, Александр Ищенко, Ольга Казакова, Михаил Кузьмин, Алексей Лавриненко, Ольга Тимофеева, а также председатель Думы СК Геннадий Ягубов.
Обсуждены вопросы взаимодействия федеральных и краевых органов власти при формировании российского бюджета на следующий год, сообщили в пресс-службе губернатора. В частности, он обратил внимание парламентариев на два значимых социальных проекта – завершение реконструкции краевой библиотеки имени М.Ю.Лермонтова в Ставрополе и строительство казачьего кадетского корпуса в Кисловодске. Реализация этих планов требует федеральной поддержки. На встрече также обсужден ряд вопросов, связанных с Годом экологии.
Фото: Пресс-служба губернатора СК