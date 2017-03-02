На Ставрополье за взяточничество осудят сотрудника исправительной колонии

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии № 6, подозреваемого в получении взятки. В январе он в служебном автомобиле оперуполномоченного отдела ФСБ по Курскому району, действовавшего в рамках оперативно-разыскного мероприятия, получил 100 тысяч рублей за решение вопроса о переводе одного из заключенных из исправительной колонии в колонию-поселение. Взяточник был задержан сотрудниками УФСБ России по краю, сообщили в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170302/na_stavropole_za_vzyatochnichestvo_osudyat_sotrudnika_ispravitel_101026.html