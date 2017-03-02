На Ставрополье прибыла группа специалистов Минсельхоза России

На Ставрополье прибыл «десант» Министерства сельского хозяйства РФ. Цель поездки — изучение положения дел в сфере животноводства и племенной работы. 2 марта гости вместе с главой регионального аграрного ведомства Владимиром Ситниковым побывали в ведущих хозяйствах Кочубеевского района: СПК колхозах «Кубань» и «Казьминский», которые являются племенными репродукторами по разведению айширской и черно-пестрой породы и ежегодно производят более 17 тыс тонн молока. В производстве этих сельхозпредприятий используются передовые технологии в доении, а при кормлении скот обеспечивается полнорационными сбалансированными кормовыми смесями. Все это позволяет добиваться средней продуктивности на одну корову от 6,5 до 8,6 тыс. кг в год. По итогам первого дня визита в край заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов отметил, что агропромышленный комплекс Ставрополья имеет большой резерв по увеличению продукции молочного и мясного животноводства, в том числе за счет реализации имеющегося генетического потенциала поголовья, а также внедрения передовых инноваций. 3 марта Д. Хаутов побывает в Ипатовском и Новоалександровском районе, проведет межрегиональное совещание на тему «Молочное животноводство как приоритетное направление развития агропромышленного комплекса Ставропольского края».

http://www.stapravda.ru/20170302/na_stavropole_pribyla_gruppa_spetsialistov_minselkhoza_rossii_101020.html