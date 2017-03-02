Дискуссия о ставропольском писателе Илье Сургучёве: на стыке мнений
Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
2 марта 2017 г.

На Ставрополье из мести коммунальщикам должник повредил электроподстанцию

В Новоселицком районе была повреждена одна из электроподстанций. В результате прекратилась подача электроэнергии в два населенных пункта Новоселицкого и Буденновского районов. Полицейские задержали злоумышленника. Выяснилось, что ранее у 40-летнего жителя села Чернолесского сотрудники Новоселицкого РЭС за задолженность по оплате коммунальных услуг отключили подачу электричества в дом. Мужчина повредил электроподстанцию из мести коммунальщикам.

Возбуждено уголовное дело за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы, разъяснили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170302/na_stavropole_iz_mesti_kommunalschikam_dolzhnik_povredil_elektro_101022.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Новоселицкий район
На Ставрополье из мести коммунальщикам должник повредил электроподстанцию
На Ставрополье «всеядный» домушник ограбил 8 домов
На Ставрополье старшеклассники поговорили об опасности терроризма со священником
Автобусный коллапс в Новоселицком районе
В Новоселицком прошел выездной прием начальника управления ветеринарии Ставрополья А. Трегубова
Происшествия
В Пятигорске водитель «Мерседеса» скончался в пути
В Предгорном районе опрокинулся автомобиль, один человек погиб
В Ставрополе ищут пропавшую пенсионерку
В Предгорном районе два человека погибли в пожаре
Вблизи Кисловодска водитель легкового автомобиля въехал в отбойник

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!