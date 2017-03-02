На Ставрополье из мести коммунальщикам должник повредил электроподстанцию

В Новоселицком районе была повреждена одна из электроподстанций. В результате прекратилась подача электроэнергии в два населенных пункта Новоселицкого и Буденновского районов. Полицейские задержали злоумышленника. Выяснилось, что ранее у 40-летнего жителя села Чернолесского сотрудники Новоселицкого РЭС за задолженность по оплате коммунальных услуг отключили подачу электричества в дом. Мужчина повредил электроподстанцию из мести коммунальщикам.

Возбуждено уголовное дело за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы, разъяснили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20170302/na_stavropole_iz_mesti_kommunalschikam_dolzhnik_povredil_elektro_101022.html