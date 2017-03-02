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2 марта 2017 г.

Арзгирская организация ветеранов отпраздновала 30-летие

Свое 30-летие отметила Арзгирская районная организация ветеранов в местном Доме культуры. Она является одной из лучших в крае. 

Участники юбилейного пленума посмотрели посвященный организации видеоролик, который создали волонтеры. За значительный личный вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи активистам были вручены почетные грамоты. Звание «Почетный ветеран Ставрополья» присвоено Нине Вагаповой, заслуженному работнику просвещения, Галине Ивенко, секретарю райсовета ветеранов. И еще один подарок ждал ветеранов в этот день – концерт, подготовленный работниками Дома культуры.

Надежда БАБЕНКО
http://www.stapravda.ru/20170302/arzgirskaya_organizatsiya_veteranov_otprazdnovala_30letie_101001.html
Фотография к статье Арзгирская организация ветеранов отпраздновала 30-летие
30-летие Арзгирской районной организации ветеранов в местном Доме культуры
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