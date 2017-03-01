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1 марта 2017 г.
Отметили ученых / «Ставропольская правда» от 1 марта 2017 г.

За «Безопасный Ставрополь» отметили ученых

В Ставропольском Доме дружбы состоялось заседание консультативного совета по вопросам национально-этнических отношений при администрации краевого центра.

Открылось заседание вручением благодарственных писем ставропольским ученым за вклад в реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасный Ставрополь». Благодарности удостоены заведующая кафедрой иностранных языков и туризма Северо-Кавказского социального института Татьяна Вергун, профессор кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Ольга Колосова и декан юридического факультета Северо-Кавказского социального института Ирина Петрова.

Затем на заседании обсудили план мероприятий по реализации программ государственной поддержки некоммерческих организаций, которые участвуют в развитии институтов гражданского общества и реализуют социально значимые проекты.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20170301/za_bezopasnyy_stavropol_otmetili_uchenykh_100952.html
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