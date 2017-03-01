В учреждениях УИС Ставрополья молодые сотрудники приняли присягу

В учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщили в пресс-службе ведомства, молодые сотрудники приняли присягу. Клятву верности Родине и закону произнесли в торжественной обстановке более 30 вчерашних стажеров. Каждый из них дал клятву служения Родине, ее народу, верности долгу, достойно переносить трудности и выполнять служебные обязанности. По традиции, в день принятия присяги руководство учреждений наградило ведомственными наградами и очередными специальными званиями действующих сотрудников.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170301/v_uchrezhdeniyakh_uis_stavropolya_molodye_sotrudniki_prinyali_pr_100957.html