Фотография к статье В учреждениях УИС Ставрополья молодые сотрудники приняли присягу
В учреждениях УИС Ставрополья молодые сотрудники приняли присягу
В учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщили в пресс-службе ведомства, молодые сотрудники приняли присягу. Клятву верности Родине и закону произнесли в торжественной обстановке более 30 вчерашних стажеров. Каждый из них дал клятву служения Родине, ее народу, верности долгу, достойно переносить трудности и выполнять служебные обязанности. По традиции, в день принятия присяги руководство учреждений наградило ведомственными наградами и очередными специальными званиями действующих сотрудников.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170301/v_uchrezhdeniyakh_uis_stavropolya_molodye_sotrudniki_prinyali_pr_100957.html
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Фото: пресс-служба УФСИН России по краю