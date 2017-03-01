В России могут ввести штрафы за парковку на газонах

По газонам не ходить! А ездить можно?.. / «Ставропольская правда» от 1 марта 2017 г.

ЗАКОНный интерес

Похоже, «реестр» штрафов для автовладельцев в недалеком будущем пополнится новым наказанием: комитет Госдумы РФ по госстроительству рекомендовал коллегам-депутатам принять в первом чтении законопроект, запрещающий проезд машин по газонам и стоянку на них. Как это ни удивительно, на озелененных территориях сегодня нередко можно встретить грозную табличку «По газонам не ходить!», но кто-нибудь видел знак, запрещающий ездить по газонам? Нет такого знака.

О сути новаций, предлагаемых законопроектом, рассуждает наш постоянный эксперт Роман Савичев, генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», которое входит в число крупнейших региональных юридических компаний, по версии авторитетного портала «Право.ru».

– Совершенных законов не существует, – говорит Р. Савичев. – В ходе правоприменительной практики обязательно обнаружатся «подводные камни», упущения, противоречия с ранее принятыми законами, да и время требует внесения коррективов. В этом плане Правила дорожного движения также не являются идеальными. Начнем с того, что ответственности за парковку на газоне прямо закон не предусматривает. Да и юридического толкования термина «газон» (под которым подразумевается озелененная территория) нет ни в ПДД, ни в Кодексе об административных правонарушениях РФ, ни в других законодательных актах. Однако штрафы за парковку на газонах продолжают выписывать. Насколько это правомерно? Давайте посмотрим на практику регионов и федерального законодательства.

Как правило, ГАИ штрафует «газонщиков» по ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Здесь фигурируют парковка на тротуарах, стоянка на местах, предназначенных для инвалидов, на пешеходном переходе и т.д. Наказание начинается от 500 рублей, но «попасть» можно на задержание транспортного средства и помещение его на спецстоянку. Однако, повторюсь, слова «газон» в КоАПе нет (ГАИ по умолчанию ставит озелененный участок в один ряд с тротуаром), поэтому региональные власти в ряде субъектов РФ, как говорится, пошли своим путем. Дабы автохамам неповадно было парковаться на газонах и детских площадках, региональные власти приняли местные законы, предусматривающие солидные штрафы за порчу травяного покрова и зеленых насаждений. В Ставропольском крае – от 1000 до 3000 рублей. В Ульяновской области – 500 рублей, в Нижегородской – от 2000 до 4000, а московским любителям ездить и парковаться на газонах предстоит раскошелиться на 5000 рублей. У читателей может возникнуть вопрос: если регионалы собственными нормативными актами успешно закрывают газонную «брешь», то почему Госдума решила отрегулировать эту проблему на федеральном уровне?

А дело в том, что во многих субъектах РФ сформировалась судебная практика о признании региональных «антигазонных» нормативных актов не соответствующими федеральному законодательству. Некоторые автомобилисты в погоне «за правдой» дошли даже до Верховного суда. Например, «Российская газета» сообщила о белгородце Ануприенко, который обжаловал решение местного суда, оштрафовавшего его «за размещение транспортного средства на озелененной территории». И Верховный суд поддержал Ануприенко, отменив штраф. Коллизия заключается в следующем: стоянка на газонах является нарушением федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды» и норм Госстроя 2003 года, а значит, вводить штрафы за такое нарушение регионалы не имеют права. И, к слову, за последние годы Верховный суд неоднократно вставал на сторону водителей в таких спорах.

В законопроекте, который предлагает рассмотреть думский комитет по госстроительству, для любителей ездить и парковаться на газонах предусмотрен штраф от 1500 до 5000 рублей. Но поскольку в федеральном законодательстве отсутствует понятие «озелененные территории», депутаты полагают, что целесообразнее ввести в КоАП ответственность за стоянку, остановку и проезд автомобилей «в жилых зонах, вне мест, отведенных для этого». Впрочем, не исключено, что полномочия по решению этой проблемы передадут регионалам.

Лично у меня нет никаких сомнений, что данный «антигазонный» вопрос в ближайшее время будет решен раз и навсегда на законодательном уровне. А пока что я призываю автомобилистов уважительно относиться к интересам других граждан, в том числе и на придомовых территориях. Понятно, что парковок недостаточно, но это еще не повод «вторгаться» на лужайку, на клумбу, где бабушка заботливо выращивает цветы, и на детскую площадку, где резвятся малыши.

http://www.stapravda.ru/20170301/v_rossii_mogut_vvesti_shtrafy_za_parkovku_na_gazonakh_100975.html