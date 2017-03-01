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1 марта 2017 г.

В Предгорном районе два человека погибли в пожаре

В Предгорном районе следователи краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, проводят проверку по факту смерти 57-летней женщины и ее 32-летнего знакомого в результате пожара. Вечером 28 февраля в одной из комнат частного домовладения в станице Боргустанской Предгорного района начался пожар.  Тело хозяйки дома и ее знакомого обнаружили уже после того, как пожар потушили. По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электроприбора, от которого отапливалось помещение.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170301/v_predgornom_rayone_dva_cheloveka_pogibli_v_pozhare_100986.html
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