Плата за общедомовые нужды ограничена нормативами с января 2017 года
О красках и приоритетах
1 марта 2017 г.
Подарите книге голос! / «Ставропольская правда» от 1 марта 2017 г.

В первый день весны на Ставрополье – «Время читать»!

Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух, главный лозунг которого – «Чтение – это движение вперед!».

Сегодня на Ставрополье при поддержке министерства культуры уже третий раз пройдет краевая акция «Время читать». В первый день весны в библиотеках и на разных публичных площадках городов и районов будут громко звучать строки любимых писателей и поэтов, работать свободные микрофоны, пройдут читательские эстафеты и марафоны чтения по цепочке, сеансы чтения вслух с местными литераторами.

В краевом центре в акции примут участие члены правительства СК, депутаты, ученые, представители творческих союзов, студенты и школьники. Мероприятия пройдут с 15.00 до 16.00 у зданий краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой, детской библиотеки им. А.Е. Екимцева, библиотеки для слепых и слабовидящих им. В.В. Маяковского.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170301/v_pervyy_den_vesny_na_stavropole__vremya_chitat_100955.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Библиотеки
В первый день весны на Ставрополье – «Время читать»!
Акция «Дарите книги с любовью» шагает по Ставрополью – присоединяйтесь!
Серия мероприятий, посвященных Году экологии, проходит в Александровском районе
Ставрополь присоединился к всероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Ставропольские писатели презентовали свои книги, вышедшие в 2016 году
Ставрополь
Первая «пятилетка» СКФУ: итоги работы
За «Безопасный Ставрополь» отметили ученых
На Ставрополье названы лучшие СМИ в сфере экономики
10 авто «Лада Гранта» вручили ставропольцам, пострадавшим на производстве
Лондон ждет ставропольского фотографа Эдуарда Корниенко, лауреата конкурса Sony WPA

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!