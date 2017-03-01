В первый день весны на Ставрополье – «Время читать»!
Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух, главный лозунг которого – «Чтение – это движение вперед!».
Сегодня на Ставрополье при поддержке министерства культуры уже третий раз пройдет краевая акция «Время читать». В первый день весны в библиотеках и на разных публичных площадках городов и районов будут громко звучать строки любимых писателей и поэтов, работать свободные микрофоны, пройдут читательские эстафеты и марафоны чтения по цепочке, сеансы чтения вслух с местными литераторами.
В краевом центре в акции примут участие члены правительства СК, депутаты, ученые, представители творческих союзов, студенты и школьники. Мероприятия пройдут с 15.00 до 16.00 у зданий краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой, детской библиотеки им. А.Е. Екимцева, библиотеки для слепых и слабовидящих им. В.В. Маяковского.