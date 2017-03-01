Подарите книге голос! / «Ставропольская правда» от 1 марта 2017 г.

Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух, главный лозунг которого – «Чтение – это движение вперед!».

Сегодня на Ставрополье при поддержке министерства культуры уже третий раз пройдет краевая акция «Время читать». В первый день весны в библиотеках и на разных публичных площадках городов и районов будут громко звучать строки любимых писателей и поэтов, работать свободные микрофоны, пройдут читательские эстафеты и марафоны чтения по цепочке, сеансы чтения вслух с местными литераторами.

В краевом центре в акции примут участие члены правительства СК, депутаты, ученые, представители творческих союзов, студенты и школьники. Мероприятия пройдут с 15.00 до 16.00 у зданий краевой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой, детской библиотеки им. А.Е. Екимцева, библиотеки для слепых и слабовидящих им. В.В. Маяковского.

http://www.stapravda.ru/20170301/v_pervyy_den_vesny_na_stavropole__vremya_chitat_100955.html