В Нефтекумске пьяному дебоширу грозят штраф и исправительные работы

В Нефтекумске возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». 3 февраля на одной из улиц города сотрудники ДПС остановили «ВАЗ», водитель которого имел признаки опьянения. Пока автоинспекторы составляли административный материал, на помощь водителю бросился пассажир автомашины. Молодой человек ругался грубой нецензурной бранью, требовал отпустить водителя, оскорблял автоинспекторов. Действия 25-летнего жителя одной из соседних республик зафиксировала камера. Оказалось, он был пьян. Дебоширу грозит денежный штраф в размере до 40 тысяч рублей и исправительные работы сроком до 1 года, разъяснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170301/v_neftekumske_pyanomu_deboshiru_grozyat_shtraf_i_ispravitelnye_r_100982.html