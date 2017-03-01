В День гражданской обороны ставропольских кадетов учили оказывать помощь

В ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова в классах Росгвардии и «Юный спасатель» прошли необычные уроки. С 1972 года в мире 1 марта отмечается, как Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day), иногда называемый Всемирным днем гражданской защиты. В нашей стране эта дата отмечается с 1994 года.

Поздравить своих подшефных с памятным днем в кадетку пришел руководитель Совета Общественной организации «Ставропольский краевой Союз офицеров запаса», участник боевых действий Анатолий Грищенко. Вместе с коллегами он провел специальные занятия о важности службы спасателей и значимости выбранной ермоловцами будущей профессии. Кадеты профильных классов Росгвардии и «Юный спасатель» обсудили с гостями несколько сценариев ситуаций, когда требуется защита гражданского населения, то есть при опасностях техногенного и природного характера, а также возникающих при ведении военных действий.

http://www.stapravda.ru/20170301/v_den_grazhdanskoy_oborony_stavropolskikh_kadetov_uchili_okazyva_100997.html