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1 марта 2017 г.

В 2016 году бюджет Ставрополья осилил три важных коммунальных объекта

2016 год для жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья отметился вводом в эксплуатацию за счет бюджетных средств трех важных объектов. Об этом сообщил министр ЖКХ Р. Марченко на заседании коллегии возглавляемого им министерства. Региональному и местным бюджетам они обошлись почти в 80 млн рублей.

В частности, подающий водопровод протяженностью 1,8 километра был построен в селе Султан Андроповского района. Проект стоил для казны 5,1 млн рублей. Ливневая канализация появилась в 530-м квартале Ставрополя (микрорайон «Белый город), ее стоимость составила 71,1 млн рублей. На строительство инженерных сетей необходимых для запуска спортивно-оздоровительного комплекса в Буденновске, потребовалось 7,4 млн. Все стройки финансировались в рамках краевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций». Участие принимали региональные и местные бюджеты.

Роман Марченко обозначил большую актуальность вопроса: «Модернизация коммунальной инфраструктуры края требует серьезных финансовых вливаний, об этом свидетельствует и ситуация с аварийностью на объектах ЖКХ. Привлечение средств из бюджетов разных уровней для этих целей – один из важнейших путей решения проблемы, ведь износ некоторых инженерных сетей уже сегодня достигает 80-100 процентов».

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20170301/v_2016_godu_byudzhet_stavropolya_osilil_tri_vazhnykh_kommunalnyk_100983.html
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