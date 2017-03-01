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1 марта 2017 г.

«СвоёТВ. Ставропольский край» получил статус общедоступного регионального канала

Сегодня в Москве завершилось заседание федеральной межотраслевой комиссии, на котором «СвоёТВ. Ставропольский край» официально назван общедоступным обязательным региональным телеканалом. Представители государственных органов власти, Роскомнадзор, ведущие российские операторы связи страны признали соответствие  «СвоегоТВ» серьезным критериям для обязательного общедоступного телеканала. Качество материала и высокий уровень охвата аудитории (67% населения Ставрополья имеют возможность получать информацию из «СвоегоТВ»), были отмечены комиссией. Телеканал 1,5 года технически совершенствовался, что позволило ему увеличить зрительскую аудиторию больше чем на 900 тысяч человек.

Операторы Ставрополья, подчиняясь законодательству, будут обязаны разместить «СвоёТВ. Ставропольский край» на 21 кнопке, как это уже сделал Триколор.

Представители компании «СвоёТВ. Ставропольский край» обозначили миссию телеканала как желание приносить пользу своему зрителю, а также поздравили свою постоянную аудиторию отметив достижение как общее.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170301/svoetv_stavropolskiy_kray_poluchil_status_obschedostupnogo_regio_100993.html
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