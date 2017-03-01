О красках и приоритетах
Дискуссия о ставропольском писателе Илье Сургучёве: на стыке мнений
1 марта 2017 г.
Пятёрка получила «неуд» / «Ставропольская правда» от 1 марта 2017 г.

Помилование пятерых осужденных на Ставрополье признали нецелесообразным

На очередном заседании комиссии Ставропольского края по вопросам помилования рассмотрены ходатайства пятерых осужденных.

Двое из обратившихся отбывают наказание за преступления против жизни и здоровья (организация приготовления к убийству по найму, убийство), двое – за преступления против собственности (кража), один – за незаконный оборот наркотических средств. Трое ранее судимы за умышленные преступления, причем от трех до восьми раз. К ним уже применялись гуманные меры в виде условного осуждения, условно-досрочного освобождения, наказания, не связанного с лишением свободы, амнистии. Но, судя по всему, они не оценили доброго к себе отношения и продолжили конфликтовать с законом. Помимо всего перечисленного и тяжести совершенных деяний комиссией принято во внимание и то, что только один ходатай положительно характеризуется администрацией учреждения, исполняющего наказание, остальные – отрицательно. К тому же большая часть «пятерки» до осуждения никакой общественно полезной деятельностью не занималась. Прошений от их родственников в комиссию не поступало.

Таким образом, по итогам обсуждения комиссия предложила губернатору Ставропольского края В. Владимирову направить представления Президенту Российской Федерации о нецелесообразности применения актов помилования ко всем осужденным.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20170301/pomilovanie_pyaterykh_osuzhdennykh_na_stavropole_priznali_netsel_100959.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Право и закон
В России могут ввести штрафы за парковку на газонах
«Кадетский патруль» следит за безопасностью на дорогах Ставрополья
Помилование пятерых осужденных на Ставрополье признали нецелесообразным
На Ставрополье за разбой будут судить двоих мужчин
Акцию «Внимание, фальшивка!» провели в Курском районе
Ставропольский край
На Ставрополье закон «о 2500 га» будет скорректирован
В учреждениях УИС Ставрополья молодые сотрудники приняли присягу
У жителей Ставрополья много претензий к работе Фонда капремонта
Ставрополье вошло в пятерку ведущих регионов по производству свинины
Альманах «Литературное Ставрополье» теперь можно читать и онлайн

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!