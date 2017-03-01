Помилование пятерых осужденных на Ставрополье признали нецелесообразным

Пятёрка получила «неуд» / «Ставропольская правда» от 1 марта 2017 г.

На очередном заседании комиссии Ставропольского края по вопросам помилования рассмотрены ходатайства пятерых осужденных.

Двое из обратившихся отбывают наказание за преступления против жизни и здоровья (организация приготовления к убийству по найму, убийство), двое – за преступления против собственности (кража), один – за незаконный оборот наркотических средств. Трое ранее судимы за умышленные преступления, причем от трех до восьми раз. К ним уже применялись гуманные меры в виде условного осуждения, условно-досрочного освобождения, наказания, не связанного с лишением свободы, амнистии. Но, судя по всему, они не оценили доброго к себе отношения и продолжили конфликтовать с законом. Помимо всего перечисленного и тяжести совершенных деяний комиссией принято во внимание и то, что только один ходатай положительно характеризуется администрацией учреждения, исполняющего наказание, остальные – отрицательно. К тому же большая часть «пятерки» до осуждения никакой общественно полезной деятельностью не занималась. Прошений от их родственников в комиссию не поступало.

Таким образом, по итогам обсуждения комиссия предложила губернатору Ставропольского края В. Владимирову направить представления Президенту Российской Федерации о нецелесообразности применения актов помилования ко всем осужденным.

http://www.stapravda.ru/20170301/pomilovanie_pyaterykh_osuzhdennykh_na_stavropole_priznali_netsel_100959.html