Первый на Ставрополье шоковый краш-курс провели в Невинномысске

Шок, душевная боль, желание отвести глаза от экрана, на котором демонстрируются страшные кадры – такие эмоции испытали участники краш-курса (от английского слова crash - авария, крушение), прошедшего в Невинномысске. Акция была организована по инициативе управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Краш-курс, прошедший в нашем крае впервые, подробно воспроизвел детальные события резонансного ДТП в Кочубеевском районе, в котором погибли 9 человек. Произошла та страшная трагедия в августе прошлого года.

В рамках краш-курса непосредственные очевидцы трагических событий рассказали, как из искореженных автомобилей извлекали тела погибших. Своими эмоциями поделились сотрудники ГИБДД, медики, спасатели. Было видно, что им и сегодня, по прошествии времени, очень трудно говорить. Ведь их помощь уже никак не могла помочь погибшим на месте ДТП людям. Рассказали также о жертвах автокатастрофы их близкие.

Подчеркнем – аудитория, состоявшая в основном из студентов, в самом начале акции настроилась было на очередную, не очень интересную лекцию о необходимости соблюдать ПДД. Но то, что увидели и услышали молодые люди, их буквально потрясло. Некоторые девушки, автор этих строк тому свидетель, выходили из зала и тихо плакали у окна в коридоре.

Самое главное – участники шокового краш-курса поняли: в любой момент их собственная жизнь может оборваться, если не следовать правилам дорожной безопасности, которые, в буквальном смысле слова, написаны кровью. Кстати, в начале акции ее участники на небольших стикерах написали свои планы на ближайшее будущее. «Сдать сессию», «Съездить в горы отдохнуть» – простые человеческие желания. Листки наклеили на большой резиновый шар, который в финале мероприятия лопнул, символизируя, что так же внезапно в ДТП может оборваться жизнь любого человека с его мыслями планами, надеждами.

Будет ли продолжена практика краш-курсов? Этот вопрос корреспондент «СП» задал начальнику отдела пропаганды УГИБДД по СК Сергею Юдину.

– Конечно! – таков был ответ. – Главное, мы убедились, сегодняшняя акция достигла намеченной цели. Поэтому подобные краш-курсы будут проводиться в городах и районах края. Целевая аудитория – школьники, студенты, работники автотранспортных предприятий, курсанты автошкол и так далее.

http://www.stapravda.ru/20170301/pervyy_na_stavropole_shokovyy_krashkurs_proveli_v_nevinnomysske_100965.html