На Ставрополье за невыплату алиментов мужчину лишили водительских прав

Накопил долги – остался без прав / «Ставропольская правда» от 1 марта 2017 г.

В Предгорном районе за 160-тысячный долг перед ребенком судебные приставы запретили мужчине-алиментщику управлять автомобилем. Но он все-таки сел за руль, о чем стало известно сотрудникам ГИБДД. В отношении должника был составлен административный протокол, а суд признал мужчину виновным, на четыре месяца лишив водительских прав. В итоге уже на следующий день алиментщик погасил долг. В УФССП России по Ставропольскому краю напоминают о полномочиях судебных приставов временно ограничивать должников в праве управления автомобилем. Во избежание неприятностей гражданам рекомендуется зайти на сайт краевого управления (www.r26.fssprus.ru) в «Банк данных исполнительных производств».

http://www.stapravda.ru/20170301/na_stavropole_za_nevyplatu_alimentov_muzhchinu_lishili_voditelsk_100961.html