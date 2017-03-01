Дискуссия о ставропольском писателе Илье Сургучёве: на стыке мнений
О красках и приоритетах
1 марта 2017 г.

На Ставрополье мужчина отдавил машиной ногу полицейскому и получил условный срок

В Александровском районе мужчина признан виновным в применении насилия к представителю власти, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Суд вынес приговор 34-летнему жителю Минеральных Вод Андрею Комлеву, который в ответ на требование участкового представить документ, удостоверяющий личность, для привлечения к административной ответственности за самовольное размещение нестационарного торгового объекта наехал на своем автомобиле на правую ногу полицейского. Андрею Комлеву назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170301/na_stavropole_muzhchina_otdavil_mashinoy_nogu_politseyskomu_i_po_100996.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что для вас является главным источником новостей?


Право и закон
Должник из Пятигорска оплатил свыше 110 штрафов
На Ставрополье проводят операцию «Должник»
На Ставрополье мужчина отдавил машиной ногу полицейскому и получил условный срок
Как в питьевой воде оказалась туляремия, выясняют в Петровском районе
Более 280 пьяных водителей лишили прав на Ставрополье за праздничные дни
Александровский район
Широко празднуют Масленицу в Александровском районе
Соревнования по плаванию среди школьников в Александровском районе
Шахматный турнир памяти ветерана спорта С. Сагирова провели в селе Александровском
В Александровском районе прошла олимпиада «По дороге знаний»
День православной молодежи прошел в Александровском районе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!