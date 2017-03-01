На Ставрополье мужчина отдавил машиной ногу полицейскому и получил условный срок

В Александровском районе мужчина признан виновным в применении насилия к представителю власти, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Суд вынес приговор 34-летнему жителю Минеральных Вод Андрею Комлеву, который в ответ на требование участкового представить документ, удостоверяющий личность, для привлечения к административной ответственности за самовольное размещение нестационарного торгового объекта наехал на своем автомобиле на правую ногу полицейского. Андрею Комлеву назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170301/na_stavropole_muzhchina_otdavil_mashinoy_nogu_politseyskomu_i_po_100996.html