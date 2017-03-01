На дорогах Ставрополья 218 лихачей поймали с помощью ручных скоростомеров

На Ставрополье закончилась профилактическая операция «Скорость». Специально для нее подразделения ГИБДД получили модифицированные приборы ручного измерения скорости «Бинары», программное обеспечение которых исключает возможность удаления полученных записей нарушений ПДД, и, как следствие, делает невозможным сговор водителя и полицейского. За время проведения операции «Скорость» было составлено 218 административных материалов за нарушение скоростного режима. Каждый пятый лихач повторно превысил скорость, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170301/na_dorogakh_stavropolya_218_likhachey_poymali_s_pomoschyu_ruchny_100980.html