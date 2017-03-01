Как в питьевой воде оказалась туляремия, выясняют Петровском районе

В Петровском районе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В январе МУП «Феникс» не обеспечило качественной питьевой водой население: в пробах, взятых Роспотребнадзором из разводящей сети в частном подворье села Донская Балка и из каптажей до хлорирования была обнаружена ДНК «Francisella tularensis», что повлекло заболевание жителей села туляремией, отметили в пресс-службе краевого управления СКР.

http://www.stapravda.ru/20170301/kak_v_pitevoy_vode_okazalas_tulyaremiya_vyyasnyayut_petrovskom_r_100985.html