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1 марта 2017 г.

Как в питьевой воде оказалась туляремия, выясняют Петровском районе

В Петровском районе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В январе МУП «Феникс» не обеспечило качественной питьевой водой население: в пробах, взятых Роспотребнадзором из разводящей сети в частном подворье села Донская Балка и из каптажей до хлорирования была обнаружена ДНК «Francisella tularensis», что повлекло заболевание жителей села туляремией, отметили в пресс-службе краевого управления СКР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20170301/kak_v_pitevoy_vode_okazalas_tulyaremiya_vyyasnyayut_petrovskom_r_100985.html
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