Инвалиду из Невинномысска, попавшему в беду, помогают добрые люди

Об этой истории, случившейся в январе, наша газета уже сообщала. В Невинномысске инвалид первой группы Юрий Котов проезжал на коляске по железному мостику, не удержался на нем и упал в реку. На счастье, рядом находился десантник-контрактник из Ставрополя Олег Момот, приехавший в родной город на побывку. Не мешкая, военнослужащий, рискуя жизнью, вытащил пострадавшего из ледяной воды.

Счастье, что обошлось без трагедии, но одно обстоятельство несколько омрачало картину: инвалидная коляска после пребывания в воде пришла в негодность.

И вот на помощь невинномысцу пришли сотрудники Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Работники невинномысского филиала оформили первичные документы для замены коляски, и вот недавно современную технику передали Юрию Котову. Живет он на тихой улочке на самой окраине Невинномысска и в будущее теперь смотрит с оптимизмом. Ведь столько людей приняли участие в его беде! А еще рядом всегда, в любых ситуациях любимая жена Светлана. Ее поддержка дорогого стоит.

В день передачи коляски в гости к Юрию пришли также мама его спасителя – Антонина Николаевна и глава Невинномысска Михаил Миненков. Градоначальник поблагодарил маму героя за то, что она воспитала настоящего человека, вручил ей цветы и памятный подарок. А также заметил, что ему в свое время пришлось формировать разведроту, в которой служит Олег Момот. Потому понимает – в этом подразделении ратный труд несут настоящие профессионалы.

От себя добавим – срочную службу в свое время проходил Олег Момот водолазом на Черноморском флоте, затем было спецподразделение на Дальнем Востоке. Полученные тогда навыки наверняка помогли десантнику принять единственно верное решение в экстремальной ситуации. Кстати, на днях в части, в которой служит Олег, побывал управляющий Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Андрей Кулик. Он поблагодарил десантника за проявленное мужество.

Какой вывод можно сделать из этой истории? Здесь, наверное, будет уместно привести мудрую русскую пословицу: «Добро добром прибывает»…

http://www.stapravda.ru/20170301/invalidu_iz_nevinnomysska_popavshemu_v_bedu_pomogayut_dobrye_lyu_100938.html