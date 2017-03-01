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1 марта 2017 г.

Должник из Пятигорска оплатил свыше 110 штрафов

Пятигорчанин оплатил более 110 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Судебные приставы города-курорта взыскали с мужчины более 150 тысяч рублей, арестовав его транспортное средство. Работники службы предупредили неплательщика о его дальнейшей реализации, а уже на следующий день вся сумма долга была погашена. Выявить должника удалось в ходе проведения рейдового мероприятия, которое проводится совместно с сотрудниками ГИБДД, сообщил в пресс-службе УФССП России по краю.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20170301/dolzhnik_iz_pyatigorska_oplatil_svyshe_110_shtrafov_100998.html
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