Более 280 пьяных водителей лишили прав на Ставрополье за праздничные дни

Госатвоинспекция Ставрополья подвела итоги масштабной профилактической операции «Нетрезвый водитель», которая проводилась на территории региона с 22 по 26 февраля включительно. За эти дни из транспортного потока выявили и удалили 283 автолюбителя с признаками опьянения, 12 из них сели за руль под шафе повторно.

«Лидерами» стали Ставрополь (38 водителей) и Пятигорск (34 водителя), рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170301/bolee_280_pyanykh_voditeley_lishili_prav_na_stavropole_za_prazdn_100981.html