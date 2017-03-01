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1 марта 2017 г.

Более 280 пьяных водителей лишили прав на Ставрополье за праздничные дни

Мероприятия «Нетрезвый водитель»

Госатвоинспекция Ставрополья подвела итоги масштабной профилактической операции «Нетрезвый водитель», которая проводилась на территории региона с 22 по 26 февраля включительно. За эти дни из транспортного потока выявили и удалили 283 автолюбителя с признаками опьянения, 12 из них сели за руль под шафе повторно.

«Лидерами» стали Ставрополь (38 водителей) и Пятигорск (34 водителя), рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170301/bolee_280_pyanykh_voditeley_lishili_prav_na_stavropole_za_prazdn_100981.html
Фотография к статье Более 280 пьяных водителей лишили прав на Ставрополье за праздничные дни
Мероприятия «Нетрезвый водитель»
Мероприятия «Нетрезвый водитель»
Фото отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК
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