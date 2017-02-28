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28 февраля 2017 г.

ВТБ24 представляет новый мобильный банк для смартфонов и планшетов Android

ВТБ24

ВТБ24 запустил обновленное мобильное приложение для устройств на платформе Android. Пользователям ВТБ24-Онлайн стали доступны новый дизайн, улучшенная навигация, а также серьезно расширенный функционал.

В новой версии мобильного приложения ВТБ24-Онлайн пользователи смогут использовать упрощенный и быстрый вход, для чего достаточно ввести логин и пароль, push-код подставится автоматически. Также реализована возможность входа по отпечатку пальца (для смартфонов с данной опцией и версией платформы Android 6.0+).

На главной странице ВТБ24-Онлайн появилась функция настройки отображения продуктов: теперь их можно добавить или скрыть, изменить порядок показа или переименовать. Под изображениями продуктов появились кнопки с «быстрыми действиями»: например, карту или вклад можно оперативно пополнить с главной страницы. Для просмотра более детальной информации по продукту клиенту достаточно просто кликнуть на него.

Также как и в версии приложения для устройств Apple, в обновленном мобильном банке для Android появился раздел «Витрина»: в нем пользователям доступны персональные предложения банковских продуктов и услуг, возможность в режиме онлайн открыть вклад или накопительный счет, заполнить заявку на кредитную карту.

Еще одно из нововведений – объединенный раздел «Платежи», где представлены все типы переводов, а также возможность осуществить оплату услуг: выбирайте нужную операцию из списка или воспользуйтесь удобным сквозным поиском. В новом приложении реализована возможность перевода средств между клиентами банка по номеру телефона с его автоматическим выбором из адресной книги.

Стало проще и обменивать валюту: теперь это можно сделать с главной страницы, для чего достаточно кликнуть по блоку с курсами.

Редизайн мобильного приложения на платформе Android – очередной шаг на пути обновления дистанционных каналов банка, которые станут более простыми, понятными и удобными для клиентов. Ранее ВТБ24 уже обновил корпоративный сайт, меню банкоматов и мобильное приложение для платформы iOS.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20170228/vtb24_predstavlyaet_novyy_mobilnyy_bank_dlya_smartfonov_i_plansh_100940.html
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