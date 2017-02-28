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28 февраля 2017 г.

Воспитанники детской художественной школы Ставрополя – победители престижных олимпиад

В Ставрополе часто вспоминают героические достижения юных олимпийцев и лишь немногим из нас известно, что город неменьше прославляют те, чьим орудием стали карандаши и кисти. В детской художественной школе краевого центра растет будущее изобразительного искусства: юные дарования часто становятся победителями Всероссийских олимпиад. Важно, что такой результат дает им право поступить в университет на бюджетные места без сдачи экзаменов.

Год только начался, а наши дети уже покорили не одну творческую высоту. Первые результаты мы получили из Петербурга: двенадцать учащихся школы успешно прошли этап Всероссийской олимпиады Санкт-Петербургского униврситета промышленных технологий и дизайна, поэтому 25 марта примут участие в заключительном туре. Порадовали также ученики и результатами участия в московской олимпиаде «Высшая проба», где школу представляли двое наших воспитанников. Первые результаты заключительного этапа мы получили и из города Пензы, где участвовали  в XIV Всероссийском конкурсе-олимпиаде архитектурно-художественного творчества учащейся молодежи и школьников им. В.Е. Татлина. Всего, за признание боролись 250 человек из 35 регионов России –  конкуренция была внушительной, но ставропольцы оказались одними из самых талантливых!

А еще юные художники – участники Всероссийского очного конкурса «Медный всадник», который проходит в Северной столице России. В этом году школу представляли  Ярослав Лучников, Алина Агужева, Лиза Симоненко и Полина Басова. Юным дарованиям предложили выполнить по четыре работы: живописный портрет, рисунок гипсовых слепков из музея академии искусств, декоративную и графическую композиции. И снова успех – художественная школа Ставрополя заняла третье место в общекомандном зачете среди 16 образовательных учреждений России. В Санкт-Петербург этой же зимой ездила группа учащихся для участия в образовательной программе «Акварельный класс». И опять дипломы – победителями в номинации «Цвет» стали Екатерина Бородина и Александра Золотова.

Отдельно следует рассказать о Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников «Архитектура и искусство», которую мы не пропускаем  вот уже восемь. В этом учебном году школа стала площадкой для проведения отборочного и заключительного туров, а ее педагоги вошли в состав экспертной комиссии. В отборочном этапе олимпиады участвовало более 200 учеников, и сто из них успешно прошли в финальный этап.

Малевич неспроста называл всех увлеченных искусством людей «страдающими прекрасным заболеванием». Заболевание это включает в себя и эстетическое чутье, и технические навыки, и стальное упорство, и неукоснительное трудолюбие. Всем этим обладают и ученики, и преподаватели Детской художественной школы Ставрополя. Они составляют не только красивую статистику, но и новую творческую интеллигенцию города.

Елена ТИМОФЕЕВА, преподаватель истории искусств десткой художественной школы Ставрополя
http://www.stapravda.ru/20170228/vospitanniki_detskoy_khudozhestvennoy_shkoly_stavropolya__pobedi_100875.html
Фотография к статье Воспитанники детской художественной школы Ставрополя – победители престижных олимпиад
Воспитанники детской художественной школы Ставрополя в процессе творчества
Воспитанники детской художественной школы Ставрополя в процессе творчества
Фото: МБУДО «Детская художественная школа»
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