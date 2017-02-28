В Ставрополе завершился месячник оборонно-массовой и спортивной работы

Выставки, концерты, благотворительные акции, спортивные соревнования, вечера военной поэзии, просмотры военных фильмов... Это далеко не весь список мероприятий, прошедших в Ставрополе в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Например, школьники в этот период поближе познакомились с подвигами солдат Великой Отечественной войны. Во время акции «Забота о ветеранах» они приглашали пожилых людей на школьные праздники, уроки мужества, спортивные состязания и патриотические мероприятия. А еще навестили более тысячи ветеранов на дому.

Впервые в Ставрополе прошла городская патриотическая эколого-краеведческая акция «Ставропольская звезда»: 25 мальчишек и девчонок поднялись на 659 метров над уровнем моря. Участники акции возложили цветы к памятникам и мемориалам, водрузили флаги России, Ставропольского края и Ставрополя.

Увенчался месячник торжественным собранием в канун Дня защитника Отечества. Оно прошло во Дворце культуры и спорта, куда были приглашены ветераны Великой Отечественной, солдаты и офицеры запаса, воевавшие в горячих точках, руководители края и города, представители воинских частей, базирующихся в городе. Для них звучали военные песни.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20170228/v_stavropole_zavershilsya_mesyachnik_oboronnomassovoy_i_sportivn_100935.html