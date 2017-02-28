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28 февраля 2017 г.

В Ставрополе выясняются обстоятельства смерти 17-летнего подростка

Днем 27 февраля возле одного из высотных домов в Ставрополе нашли тело 17-летнего подростка. Следователи и криминалисты краевого управления СКР, сообщает пресс-служба ведомства, утверждают, что у него характерные телесные повреждения, которые бывают при падении с высоты. Предварительный вывод – юноша совершил самоубийство из-за прекращения долговременных отношений с подругой: он очень переживал разрыв. Но для тщательного выяснения всех обстоятельств, проведения ряда следственных действий, возбуждено уголовное дело по признакам статьи 110 УК РФ «доведение до самоубийства». Сейчас следователи встречаются с близкими и родственниками подростка, устанавливают круг его общения.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20170228/v_stavropole_vyyasnyayutsya_obstoyatelstva_smerti_17letnego_podr_100942.html
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