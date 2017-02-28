В Пятигорске 20-летний студент сбил недисциплинированного пешехода

В Пятигорске 27 февраля в 14 часов 30 минут водитель автомашины «Фольксваген» сбил на проспекте Калинина пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 53-летний пешеход с тяжелыми травмами попал в ЦГБ Пятигорска. Водитель – 20-летний студент из Махачкалы за последние 2 года более 10 раз нарушал скоростной режим на территории Ставрополья.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20170228/v_pyatigorske_20letniy_student_sbil_nedistsiplinirovannogo_peshe_100947.html