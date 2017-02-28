У жителей Ставрополья много претензий к работе Фонда капремонта

О том, как продвигается на Ставрополье программа капремонта общего имущества многоквартирных домов, говорили 27 февраля на заседании комитета по промышленности, строительству и ЖКХ краевой Думы.

Программе, напомним, уже три года и действует она за счет средств, собираемых с самих собственников. Разговор получился жарким. Зал был полон представителями общественных организаций, управдомов и членов домовых комитетов, в домах которых уже проводился капремонт: им было что сказать и строителям, и представителям власти. И у народных избранников вопросов к региональному оператору – Фонду капремонта и курирующему его министерству ЖКХ тоже накопилось немало.

Непонятно, как отметил председатель комитета Игорь Андрющенко, почему показатели из разных ведомств так отличаются друг от друга. Имеют место быть и отставание от графика сдачи домов, низкое качество работ, «загадочное» ценообразование.

Как пояснил руководитель Фонда капитального ремонта Евгений Бражников, цифры не сходятся из-за разной методики подсчетов. В Фонде считают дома, где работы окончены, тогда как надзорные ведомства «засчитывают» только те объекты, по которым получены все документы о приемке работ. Из 606 многоквартирных домов, запланированных на 2015 – 2016 годы, по словам директора Фонда ремонт завершен в 505. Но к маю будут сданы все. В «остатках» числится на сегодняшний день 101 дом. Работы там, в среднем, завершены на 70%. К сентябрю ремонт закончат во всех домах, запланированных на 2017 год. В плане числится 460 МКД.

Министр ЖКХ Роман Марченко уточнил, что на самом деле из 505 завершенных домов сданы только 358, остальные 147 находятся в стадии приемки. Основной причиной отставания от графика назвал ошибки Фонда на первом этапе реализации программы. По словам министра, тогда составление проектно – сметной документации было поручено недобросовестным подрядчикам, которые не справились с поставленной задачей, и специалистам Фонда в авральном режиме пришлось проектировать самостоятельно. Сроки были сорваны и программа «буксует» до сих пор.

Но, как оказалось, главная проблема кроется даже не в количестве отремонтированных домов, а в качестве работ. Фото- и видеоматериалы собственных проверок качества ремонта предъявила собравшимся председатель региональной общественной организации «ЖКХ-контроль» Алла Седых. Проверена почти половина объектов. Материалы, надо сказать, более чем впечатляющие: протекающие потолки квартир последних этажей в домах с «отремонтированными крышами», грибок на обоях, трещины в стенах и фундаменте, потеки от воды с крыш по свежеокрашенным фасадам, крошащийся бетон полов в подвалах, кое-как и не везде размазанная водоэмульсионка.

Цены за всю эту «красоту» просто заоблачные. Например, размазать краску по стене в подвале стоит 2 тысячи 800 рублей за метр квадратный. Видео показывали без звука… Как пояснила Алла Седых, слишком уж эмоциональные комментарии давали жильцы.

Страсти кипели и в зале – без конца раздавались крепкие оценки в адрес руководства Фонда. В том числе и требование «расстрелять!» от интеллигентного вида женщины лет восьмидесяти. Она-то и рассказала о претензиях к ремонту дома по адресу Мира 297 в Ставрополе. Несколько лет назад им отремонтировали фасад. А теперь из-за неправильно смонтированной водосточной системы, которую одновременно с новой крышей заменили по программе капремонта, – этот фасад загублен. Течет и с крыши по фасаду, и из водосточных труб, которые полопались при первых же морозах.

А есть, по словам Аллы Седых, и примеры «мошенничества»: работы, которые жильцы выполняли самостоятельно, выдаются за выполненные по программе капремонта, и на них списываются внушительные суммы. Зачем-то делается дорогой капитальный ремонт в бараках, которые наполовину пустуют, а оставшиеся там жильцы даже и не планируют сдавать деньги на капремонт.

Возмущает жильцов отремонтированных объектов и тот факт, что у собственников домов, где планируется капремонт, не спрашивают, в каком виде работ их дом нуждается. Зачастую ремонтируют то, что еще может подождать, а аварийные конструктивы оставляют до лучших времен. Конфликт «загорается» еще на этапе проектно – сметной документации.

Есть проблемы и в законодательстве. В старых домах зачастую нет подвалов – и там, чтобы добраться до общедомовых коммуникаций требуется разбирать полы в квартирах на первых этажах. По существующему закону ремонт в этом случае ложится на плечи жильцов. Поэтому договориться с владельцами таких квартир очень сложно. Как правило, подрядчики берут часть расходов на себя… Но вечно так продолжаться не может.

Депутаты попросили общественников передать собранные материалы в прокуратуру, а присутствовавшего на заседании представителя краевой прокуратуры Романа Конева – разобраться с достоверностью фактов.

Игорь Андрющенко отметил, что опрос жильцов всех отремонтированных по программе капремонта домов в Ставрополе показал, что довольны качеством выполненных работ около половины.

Представитель такого «довольного» дома рассказал, что дом их старинный, купеческий, в этом году отметит 130-летие. Крышу отремонтировали качественно и на месяц раньше срока. Правда, по началу подрядчик пытался занизить объемы работ, но бдительные жильцы вовремя вмешались. В 2019 году по этой же программе дому обещают подновить фасад. Другой адрес: отремонтированная крыша простояла год — нареканий нет. Сейчас меняют проводку и ремонтируют фасад.

Евгений Бражников заметил в связи с положительными примерами работы Фонда: вот, мол, там, где живут активные, небезразличные к своему имуществу жильцы, и результат всегда хороший… В общем получается, жильцы сами виноваты, если ремонт в их домах проведен некачественно.

Депутаты напомнили министерству ЖКХ свое предложение о доработке краевых законодательных актов, регулирующих сферу капремонта многоквартирных домов. Депутат Валерий Назаренко предложил коллегам подумать и над тем, чтобы законодательно закрепить право жильцов на общем собрании осуществлять приемку проектно – сметной документации.

Подводя итоги заседания, Геннадий Ягубов призвал всех быть объективными в оценке работы Фонда, не забывать и о позитивных подвижках. В то же время напомнил Евгению Бражникову, что уже три года Дума СК всячески старается помочь наладить работу Фонда, в частности, только на развитие штата проектировщиков и сметчиков из краевой казны было выделено 30 миллионов рублей. Депутатам надоело слышать отговорки.

http://www.stapravda.ru/20170228/u_zhiteley_stavropolya_mnogo_pretenziy_k_rabote_fonda_kapremonta_100962.html