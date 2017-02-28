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28 февраля 2017 г.

Ставропольские студенты сразились на турнире «А, ну-ка, парни!»

Для молодежи Ставрополя прошли традиционные соревнования «А, ну-ка, парни!». Участники показывали спортивные навыки в дисциплинах армрестлинг, скакалка, разборка – сборка автомата, поднятие штанги над головой, жим гири, наклон на гимнастической скамье, отжимания, приседание, брусья, пресс, прыжки в длину и перетягивание каната. В итоге гран-при конкурса среди образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования забрали две команды - Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России и Ставропольское училище олимпийского резерва. Победителей состязаний наградили дипломами администрации города, а также медалями, кубками, сертификатами и памятными призами.

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев поздравил ребят и руководителей с заслуженной победой, отметив, что все эти качества, которые были продемонстрированы на спортивной площадке, в будущем помогут добиваться успехов и в армейской службе.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20170228/stavropolskie_studenty_srazilis_na_turnire_a_nuka_parni_100936.html
Фотография к статье Ставропольские студенты сразились на турнире «А, ну-ка, парни!»
Соревнования «А, ну-ка, парни!»
Соревнования «А, ну-ка, парни!»
Фото пресс-службы администрации Ставрополя
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